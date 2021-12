Sem acordo, rodoviários analisam rodar durante greve com catraca livre nesta quarta

A reunião entre rodoviários e empresários terminou sem acordo nesta terça-feira, 22. Sem proposta do patronato, a Superintendência Regional do Trabalho (SRT/BA) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) suspenderam a mediação. Com isso, a diretoria do sindicato dos trabalhadores pretende levar para a assembleia desta tarde, às 15 horas, a proposta de manter a greve por tempo indeterminada a partir desta quarta-feira, 23.

Caso a categoria confirme a paralisação, o governo municipal informou que conseguiu uma liminar para manter 50% da frota circulando na cidade nos horários de pico e 30% nos demais períodos. Com isso, o presidente do sindicato Hélio Ferreira disse que vai propor para os trabalhadores que os coletivos que circulem com a catraca livre, ou seja, sem cobrança de passagem.

Plano de contingência

Após a suspensão da negociação, o prefeito ACM Neto explicou que o plano de contingência prevê o uso de 500 veículos que atualmente não atendem as linhas regulares, como os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Complementar (Stec).

"Vamos dividir a cidade em seis bacias de maneira que tenha algum tipo de transporte nos principais pontos", explicou ACM Neto, em entrevista para a TV Bahia. O governo municipal ainda não detalhou as áreas que serão atendidas pelo plano de contingência.

