Selo entra em vigor com o objetivo de incentivar o descarte correto de óleo vegetal em Salvador

Buscando incentivar o descarte correto do óleo de cozinha, uma substância que é prejudicial ao meio ambiente, está em vigor a lei do Selo Ecologicamente Correto, em Salvador. Com validade de dois anos e possibilidade de renovação, a certificação será concedida aos bares, restaurantes, hotéis e demais estabelecimentos comerciais que fizeram a destinação adequada do óleo vegetal descartável no município.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a renovação do selo pode ser feita a qualquer momento, mediante nova avaliação e vistoria feita pelos órgãos responsáveis.

Segundo a Secom, a Secretaria da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) vai fazer um mapeamento dos estabelecimentos comerciais da capital baiana para verificar como é feito o descarte. Além disso, serão realizadas reuniões com outros órgãos da Prefeitura para definir como serão feitas as vistorias.

“O selo simboliza a importância do descarte correto do óleo vegetal na cidade. Esse descarte correto é fundamental, pois estamos falando de um material que gera impactos à natureza. Sabemos que uma colher de óleo contamina dez mil litros de água. Então, o selo é também um alerta para que os comerciantes que trabalham com esse material se preocupem com o meio ambiente. O descarte correto também se aplica ao azeite de dendê, por isso pensamos em iniciativas para a coleta junto às baianas de acarajé”, contou o titular da Secis, João Resch.

Caso seja descartado de maneira incorreta, o óleo vegetal pode poluir a água, o solo e o clima, além de entupir a rede de esgotamento e provocar enchentes. Conforme a Secom, quando em contato com a água, o óleo não se dissolve, por conta da diferença de densidade. Assim, o descarte incorreto pode provocar a morte de peixes e prejudicar o ecossistema aquático.

Com a reciclagem, o óleo pode ser transformado em produtos úteis, como biodiesel, sabão, tintas a óleo e massa de vidro.

