Selo do Inmetro será obrigatório em cadeiras de segurança de crianças em carrros

A partir desta quarta-feira, 1º, todos os equipamentos de segurança para uso de crianças em automóveis devem ter o selo que comprova a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro. A exigência surgiu após testes do órgão constatarem que alguns produtos comercializados no Brasil apresentavam defeito que poderiam colocar em risco os usuários do equipamento.



“As cadeiras não aguentavam o impacto em simulações de colisões, os cintos rompiam ou os equipamentos não instalavam corretamente”, conta Luiza Batista, coordenadora de políticas públicas da ONG Criança Segura, que participou da discussão para tornar a certificação obrigatória.



A loja ou indústria que for flagrada comercializando bebê conforto, cadeira de segurança ou assentos de elevação sem o selo está sejeita a multa de R$150 mil a um milhão, além de ter o produto apreendido, conforme explica Jorge Barreto, diretor do Ibametro, órgão que ficará responsável pela fiscalização do cumprimento da norma no comércio baiano. De acordo com ele, as blitzes começam nesta quarta.



Mesmo antes da obrigatoriedade, a certificação do Inmetro já era preocupação para alguns pais. É o caso do empresário Antônio Iervese, que colocou a existência do selo do Inmetro como requisito ao escolher uma cadeira para filha Júlia. “A primeira coisa que olhei foi a segurança. É importantíssimo que o produto tenha sido testado. Depois, analisei a durabilidade, que tinha um plástico bastante resistente. E, por fim, a mobilidade entre assento e encosto”, explica.



De acordo com as vendedoras das lojas especializadas no público infantil de dois shoppings de Salvador, o cuidade de Antônio Iervese é comum entre os consumidores. Todas disseram que os pais procuram o selo do Inmetro, que estava presente em todos os produtos das lojas visitadas pela reportagem do A TARDE. “Eles querem segurança e conforto”, diz a vendedora Jovenita Correia.



Segurança – O uso do bebê conforto, cadeira de segurança e assento de elevação serão obrigatórios a partir de junho de 2010 para o transporte de crianças com até 7 anos e meio, de acordo com a resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito.



Apesar de não ainda não ser obrigatório, pesquisas internacionais apontam que uma cadeirinha instalada corretamente dá 71% mais chance de sobrevivência a crianças em caso de acidente.



“O dispositivo retém a criança, distribui a força da colisão nas partes fortes do corpo. Se ela estiver solta ou no colo de alguém vai acabar sendo arremessada contra outros passageiros ou para fora do carro. Neste caso, a chance de sobreviver é muito pequena”, diz Luiza Batista, alertando que o equipamento deve ser usado desde a saída da maternidade até a criança conseguir sentar corretamente no banco, dobrar o joelho e o cinto passar no ombro e quadril.



É importante observar que existem dispositivos adequados para diferentes etapas da infância. Bebês até um ano devem usar o bebê conforto. Depois é hora de passar para a cadeira de segurança, que serve até 4 anos. Em seguida, será a vez do assento de elevação, que deve ser utilizado até a criança completar 36 kg. As indicações podem variar de acordo com cada fabricante.



Além da adequação ao peso e à idade da criança, é essencial que o equipamento seja instalado corretamente. Luiza dá dicas aos pais: “coloca o joelho na cadeira para tirar toda a folga do cinto, quando a cadeira subir, ele estará na medida certa. O máximo de folga é de 2 cm. É bom conferir se a cadeira tem um clipe de segurança, que trava o cinto”, explica.



O bebê conforto deve ser instalado de costas para o movimento, com uma angulação média de 45º, em forma de conchinha e o cinto deve vestir a criança. A cadeira de segurança deve ficar de frente para o movimento e sem nenhuma inclinação e o pescoço da garotada não deve ficar para fora do equipamento. Já o assento de elevação é preso no banco traseiro com o cinto de três pontos e a criança fica sentada nele.





| SERVIÇO |



Se você flagrar dispositivo de retenção sendo vendido sem selo pode denunciar ao Ibametro através do telefone 0800 071 1882.

Veja os cuidados que se deve observar para o correto ajuste da cadeira:

