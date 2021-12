Amigos e familiares de Selma Barbosa, estão reunidos no Cemitério Jardim da Saudade numa cerimônia em sua homenagem. A servidora da UFBA, de 53 anos, foi morta na noite deste domingo, 11, durante assalto no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Os irmãos e o cunhado de Selma estão no ato, que acontece desde às 14h.

Depois da cerimônia, o corpo de Selma segue para Natal, no Rio Grande do Norte, na noite desta terça-feira, para ser enterrado nesta quarta-feira, 14, às 10h.

Da Redação Selma Barbosa é homenageada por amigos e familiares

Veja vídeo do mento do assalto

