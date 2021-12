Seleção para aulas na Arena Aquática de Salvador tem início em julho

A seleção dos 600 alunos que terão aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, na Pituba, em Salvador, tem início no dia 15 de julho. Mais de oito mil interessados fizeram a inscrição pela internet, encerrada na última terça, 25. As atividades para as novas turmas está prevista para o próximo dia 22.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), será feito um sorteio eletrônico para selecionar os 600 participantes, que podem ser crianças a partir dos seis anos, jovens, adultos e idosos.

Os convocados deverão apresentar xerox de RG, CPF, comprovante de residência e atestados de aptidão física, emitido por cardiologista ou clínico geral, e para doenças de pele, emitido por um dermatologista ou infectologista.

Além disso, para os menores de idade, é necessário também levar comprovante de matrícula escolar e documentação do responsável. Após esta etapa, o candidato passa por avaliação física e técnica, inclusive dentro da piscina para saber se participa da turma de iniciante ou avançado.

Com um investimento municipal na ordem de R$ 6,2 milhões, a Arena Aquática possui 15 mil m² de área e abriga piscina olímpica de 50x 25m, academia, sala de fisioterapia, sala de atendimento médico, sala para exames antidoping, vestiários para atletas e paratletas e sala de técnicos, dentre outros ambientes.

