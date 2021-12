Seleção dos Chefs Five vai garantir capacitação de novas lideranças na cozinha

A Seleção dos Chefs Five é um evento interno criado pelo Grupo Five, com duração de quatro dias, que conta com a capacitação de lideranças na cozinha. O intuito não é apenas de manter e garantir a padronização dos pratos de toda a rede, mas para humanizar, motivar e valorizar as relações entre os profissionais lideres da cozinha, coração de todo o restaurante.

O evento, ministrado pela nutricionista regional da rede Camila Souza, conta com a revisão de todo passo a passo para a escolha, higienização e preparação e apresentação de cada prato aos olhos da Diretora de Alimentos e bebidas da rede Bel Chaves, que é também a idealizadora do evento e tem o desafio de gerenciar e coordenar a equipe de Chefs nacional.

Ao final do quarto dia será realizado uma competição entre os chefs de todas as 5 Casas Five (3 em Salvador, 1 em Vitória e 1 Brasília). Com isso, cada Chef terá o desafio de criar um novo prato que seja “a cara” do Five, o júri seleto será composto pelos 4 sócios da marca que irão escolher o prato vencedor. O vencedor terá como prêmio ver a sua receita incorporada ao menu principal, com destaque e foto do mesmo.

O evento marca uma nova etapa do grupo que planeja consolidar conceitos e expandir a marca, que muito em breve deve abir novas casas em Vila Velha, Maceió e Itabuna.

