Seis ruas nos Barris têm obras concluídas

Seis vias contempladas pelo projeto Pelas Ruas do Centro Antigo, no bairro dos Barris, foram entregues nesta quarta-feira, 22. O projeto visa à requalificação urbana de calçadas, passeios, pavimentação em paralelo, meio-fio e vala técnica de 270 ruas em 11 bairros da região.

Com um investimento de R$ 124 milhões, cerca de 100 ruas já foram concluídas, a previsão é que todas as vias sejam entregues em até seis meses. As vias entregues por Rui Costa foram as ruas Dionísio Cerqueira, Almeida Sandes, Theodoro Sampaio, Conselheiro Spínola, Comendador Gomes Costa e Rockfeller.

A obra é executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder). Dividida em cinco lotes, a região do Centro Antigo possui ruas com obras em andamento, concluídas e outras ainda serão iniciadas.

Custo

O lote três possui 13 das 17 ruas beneficiadas nos Barris e recebe um investimento de RS 26,3 milhões. No mesmo grupo, há os bairros da Saúde, parte do Santo Antônio Além do Carmo e Tororó, em um total de 90 ruas, das quais, 45 já foram concluídas.

As outras quatro ruas dos Barris integram o lote dois, que recebe um investimento de RS 45 milhões e beneficia também os bairros do Centro, Dois de Julho, Politeama e Nazaré. Das 85 ruas do lote, 37 foram concluídas.

O governador Rui Costa afirma que a requalificação das vias urbanas do Centro Antigo revaloriza a região e traz a possibilidade de novos investimentos de empresas do setor privado. “A obra revitaliza e mantém esse riquíssimo patrimônio arquitetônico e histórico, além de atrair pousadas, restaurantes e outros investimentos”.

Ele ainda destaca que as próximas ruas entregues serão no bairro do Comércio, que também possui vias em processo de reestruturação. O presidente da Conder, José Lúcio Lima, lembra que houve reunião com a população sobre a obra e as mudanças de rota que poderiam ocorrer, os transtornos de saída e entrada de carros em garagens, bloqueio de algumas ruas para pavimentação e processo de quebra das calçadas.

“A população foi avisada. A obra promove toda a recuperação de pavimento paralelo ou asfáltico e a recuperação dos passeios com acessibilidade”, afirma.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

