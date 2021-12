Seis restaurantes em shoppings de Salvador são notificados

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) notificou seis restaurantes em três shoppings de Salvador depois de serem encontrados alimentos vencidos na área de manipulação e no estoque, segundo informou o órgão nesta sexta-feira, 30. A vistoria ocorreu entre terça-feira, 27, e quinta, 29.

Os estabelecimentos Spadaffino, Jerimum, IL Forno e Beach Stop, no Salvador Shopping; Doce Vida, no Shopping Piedade; e Golden Gril, no Shopping Center Lapa, foram notificados por manter alimentos vencidos. Já o restaurante Grileto, no Center Lapa, foi autuado e terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa.

Os produtos (2,195 kg de queijo raviolle, 1,9 kg de peito de frango, quatro unidades de refrigerantes Sprite 350 ml, 500 gramas de camarão pré-cozido, 420 gramas de orégano, 67 unidades de hamburguer e 18 unidades de refrigerantes), que estavam em desacordo com as normas expressas no Código de Defesa do Consumidor, foram destruídos nos locais no momento da vistoria.

