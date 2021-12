Seis reféns são resgatados e 10 suspeitos são presos na Santa Cruz

Seis pessoas foram libertadas após serem feitas reféns na noite desta terça-feira, 28, no bairro da Santa Cruz. Durante a ação policial, 10 suspeitos de tráfico foram presos por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico e da Operação Apolo. Os envolvidos no caso serão apresentados, às 11h, no prédio do DHPP, na Pituba.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes desconfiaram de um automóvel que trafegava na avenida Adhemar de Barros, em Ondina, e ao fazer abordagem, descobriram que os cinco ocupantes eram suspeitos de tráfico de drogas, com atuação no Complexo do Nordeste de Amaralina. Os homens foram presos com drogas e munições, e durante depoimentos iniciais, eles informaram sobre uma casa na localidade da Sucupira, em Santa Cruz, onde teriam armas escondidas.

Ao chegar no local, os agentes receberam apoios da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Amaralina) e da Operação Gêmeos, que cercaram a casa e foram recebidos a tiros. Outros cinco suspeitos trancaram o imóvel e fizeram seis pessoas reféns.

Segundo informações do comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemary, a casa foi isolada às 20h e o Bope, responsável por ocorrências com reféns, foi acionado.

Após 2h50 de negociação, os suspeitos se entregaram e os reféns foram liberados. Depois que a casa foi evacuada, as equipes do Bope fizeram varreduras e encontraram uma pistola calibre 40, carregador, munições e diversos celulares quebrados pelos suspeitos.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

