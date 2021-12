Seis praias estão impróprias para banho neste domingo

Banhistas devem evitar seis praias neste fim de semana, segundo orientação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Após análise de 34 trechos, foram consideradas impróprias para banho as áreas de Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Rio Vermelho (em frente à Igreja N. S. Santana), Boca do Rio e Patamares (ambas em frente ao Posto Salva Vidas).

