Seis pessoas são presos por roubo e furto no Festival Virada Salvador

Seis pessoas foram presas em flagrante no segundo dia do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, orla de Salvador. Dentre os detidos, André Luís Alves Gama, 43 anos. Ele foi preso após roubar uma carteira.

Flagrado cometendo o crime pelas câmeras de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi detido por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar nas proximidades do palco da festa.

Com o homem, que foi identificado pela vítima, foi encontrado a carteira com documentos, cartões e dinheiro. Após o flagrante, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes e autuado por roubo.

Segunda prisão

Este é o segundo caso envolvendo roubo de carteira na festa da virada. No primeiro dia do festejo, que ocorreu nesta quinta, 28, um outro homem, que não teve a identidade revelada, também foi preso após furtar uma carteira e um celular.

