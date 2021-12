Seis pessoas morrem em operação policial no subúrbio

Seis pessoas foram mortas nesta sexta-feira, 7, durante uma operação das polícias Civil e Militar nos bairros de Valéria e Fazenda Coutos. O adolescente Adriano Jesus Santos, de 15 anos, foi uma das vítimas. Até o início da noite, 13 pessoas haviam sido detidas para averiguação.

A operação foi deflagrada na madrugada desta sexta para ocupar os bairros e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de indivíduos envolvidos com homicídios, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Trezentos policiais - inclusive do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Graer (Grupamento Aéreo) - participaram.

Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que as vítimas eram traficantes acusados de homicídios, que reagiram à abordagem policial e acabaram feridos. Eles foram levados ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram.

Uma fonte da Polícia Civil informou que Jorge Lucas Santos Cruz, 23, atirou em policiais da Rondesp BTS (Baía de Todos-os-Santos), ao receber voz de prisão e foi baleado.

Um dos mortos foi baleado na Invasão da Encantada durante troca de tiros com a Rondesp BTS. Os PMs estavam em busca de Jéferson Paulo Pereira.

Até o início da noite, Jéferson estava desaparecido. Dois indivíduos foram baleados no 'Iraque', em confronto com o Bope. Drogas e uma arma foram apreendidas. Outros dois foram baleados no mesmo lugar.

O corpo do adolescente foi reconhecido pelos pais dele, no Hospital do Subúrbio. O pai afirmou ter conhecimento de que Adriano tentava entrar para o tráfico, mas não sabia se ele já fazia parte de algum grupo, pois o jovem morava com a mãe.

A polícia informou que a operação continuará, no final de semana, e a ocupação dos dois bairros ainda não tem data para encerramento. À tarde, a reportagem percorreu os bairros de Valéria e Fazenda Coutos e não viu nenhuma viatura.

Invasão

Na manhã desta sexta, moradores de Valéria reclamavam da forma como os policiais agiram durante a operação. Conforme os relatos, houve abuso de poder por parte de alguns policiais.

Uma moradora de Valéria afirma que teve a casa invadida por policiais. Segundo ela, os agentes revistaram todo o imóvel e, mesmo não encontrando nem armas e nem drogas, levaram o filho dela preso. Ela diz que o rapaz estava dormindo.

Gilcélia Silva também reclamava que o filho havia sido levado injustamente pelos policiais. Ela afirma que ele não tem envolvimento com o crime.

*Colaborou Edilson Lima

