Seis mil lâmpadas são substituídas mensalmente em Salvador

Em média 6 mil lâmpadas são substituídas por mês na capital baiana, de acordo com um relatório da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP). Ainda segundo a DSIP, grande parte do sistema de iluminação pública de Salvador é composta por lâmpadas de sódio (amarelas) e metálicas (brancas). O custo de manutenção avaliado em R$1,5 milhão.

Estimam-se que as amarelas tenham a vida útil de 3,5 mil horas, enquanto as brancas, 5 mil horas. Conforme a DSIP, grande parte das solicitações feitas ao órgão para substituição de lâmpadas com defeito vem dos bairros de Cajazeiras, São Cristóvão, São Marcos e Águas Claras.

