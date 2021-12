Seis linhas metropolitanas passam a parar no Terminal de Pituaçu

Seis linhas de ônibus metropolitanos, que têm como destino a Estação Pituaçu de metrô, passam a parar no novo Terminal de ônibus de Pituaçu a partir deste sábado, 3. O ponto mais à frente, que era localizado na avenida Paralela, será transferido para dentro do equipamento.

A inauguração oficial do terminal ocorrerá apenas no dia 22 de março, mas as duas plataformas já estarão liberadas para o embarque e desembarque de passageiros, onde terão acesso à estação de metrô para realizar a integração.

As linhas que passam a acessar o terminal são: 843 URB (Areias); 849 URB (Vila de Abrantes); 857 URB (Arembepe); 881 URB (Itinga); 860I URB (Portão Via Pinto de Aguiar); 860I2 URB (Portão Via Jorge Amado). Apesar da mudança, o itinerário das linhas não vai ser alterado.

Fiscais da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) vão acompanhar os primeiros dias da mudança e orientar os passageiros.

