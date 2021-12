Seis imóveis são demolidos na ladeira da Montanha

Seis imóveis com risco de desabamento começaram a ser demolidos por funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) na ladeira da Montanha durante a tarde desta quinta-feira, 21.

Como a maioria das construções é feita de madeira ou alvenaria, o trabalho foi iniciado manualmente e, na manhã desta sexta, 22, será concluído com a ajuda de máquinas, segundo o engenheiro Celso Carvalho, responsável pelo setor de demolição.

Para a realização do serviços, o trânsito será interditado na área entre 8h e 14h, para "viabilizar a entrada de máquinas e garantir a segurança de pedestres e motoristas", informa nota da assessoria da prefeitura.

Neste sábado, 23, no mesmo período, o tráfego será bloqueado na ladeira da Conceição, onde serão demolidos uma residência e um estabelecimento comercial.

Segundo Celso Carvalho, os trabalhos começaram com a derrubada de nove imóveis na última quarta-feira, dia em que Claudenice Gonçalves, 51, morreu soterrada nas ruínas de um casarão que ficava ao lado do Elevador Lacerda.

Nesta sexta, a previsão é demolir mais três casarões. "A intenção é preservar ao máximo todos os imóveis. Mas, por serem vizinhos, muitas vezes, no momento da retirada, algum pode ficar em risco. Se isto acontecer, teremos que retirar" , explicou.

A pescadora Anita Cris, 51, morava no local há 30 anos e se diz angustiada por precisar sair após tanto tempo: "Agora, vou para a casa de parentes. É muito difícil".

Mais demolições

Ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, a maioria dos trabalhos em execução está concentrada na ladeira da Montanha, onde 12 imóveis já foram desocupados até o momento.

A previsão da Sucom é que, até domingo, sejam realizadas todas as demolições de imóveis e outras estruturas que apresentam alto risco de desabamento nas regiões do Taboão e nas ladeiras da Preguiça, Montanha e Conceição.

O engenheiro Celso Carvalho disse que esse procedimento precisa ser feito para "prevenir a vida das famílias". "Esses imóveis estão em risco iminente. Para evitar que mais tragédias possam ocorrer é necessário que as demolições sejam efetivadas", justificou.

Cerca de 30 famílias já foram removidas das edificações consideradas de alto risco em toda a região.

Engenheiros e operários atuam na demolição dos imóveis (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

As intervenções são realizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) e contam com aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), já que os imóveis são tombados.

Números

Até as 18h12 desta quinta, 21, quando a Defesa Civil (Codesal) apresentou o boletim da Operação Chuva 2015, haviam sido contabilizadas 216 ocorrências. Entre elas, 60 ameaças de desabamento de imóvel, 26 ameaças e 62 deslizamentos de terra, além de 32 avaliações de imóvel alagado. Sem vítimas.

adblock ativo