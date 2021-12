Seis de Ouros do Baralho da SSP é preso em Cabo Frio

O suspeito que ocupava a carta Seis de Ouros do Baralho do Crime foi preso na manhã desta terça-feira, 12, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Thiago Adílio dos Santos, conhecido como Coruja, é suspeito de liderar uma organização criminosa que se estenda a bairros de Salvador e atuar em homicídios, entre eles uma chacina em 2013.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), prisão de Thiago foi realizada em conjunto pelas Secretarias da Segurança Pública da Bahia (Superintendência de Inteligência, Bope, DHPP e Draco), e do Rio de Janeiro, incluindo também a Polícia Federal da Bahia.

"Coruja" é suspeito por determinar mortes, roubos e distribuição de drogas na capital baiana. A polícia baiana passou a procurá-lo como alvo prioritário, após a chacina de 2013, que matou cinco pessoas na avenida Peixe, no bairro da Liberdade.

O suspeito será trazido a Salvador, porém, a SSP informou que o horário e dia não serão divulgados.

"Na última reunião de avaliação há 15 dias colocamos Coruja como meta para o primeiro semestre de 2019 e a resposta foi dada em tempo recorde. Parabéns às forças policiais estadual e federal da Bahia. Mais uma vez a integração fazendo a diferença", declarou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

