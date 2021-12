Seis academias são interditadas em Salvador

Seis academias de Salvador foram interditadas, nesta terça-feira, 29, em operação conjunta da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Conselho Regional de Educação Física (CREF-BA), Sucom e Procon. A ação, que verificou as condições de funcionamento das academias de ginástica na capital baiana, teve, ao todo, dez estabelecimentos notificados por apresentarem algum tipo de irregularidade. <GALERIA ID=18716/>

A Operação Apolo identificou instalações e equipamentos em condições inadequadas e se deparou com a ausência de profissionais inscritos no CREF-BA, obrigando, assim, que algumas dessas situações constatadas levassem ao fechamento de academias.

Foram interditadas pela Sucom, as academias Iran Borges, na Federação; La Ve Fitness, na Vasco da Gama; Evans, no Garcia; Blue Life, em Brotas, e Jaguar e Power Jump, ambas no bairro de Santa Cruz. Todas funcionavam precariamente, sem profissionais capacitados e pondo em risco a saúde e a integridade física dos clientes, com equipamentos obsoletos e danificados. Também não tinham alvará de funcionamento e nem cópias do Código de Defesa do Consumidor à disposição do público, além de não exibirem, em local visível, os preços cobrados pelos serviços oferecidos.

Conduzidos à Decon, na Rua Carlos Gomes, representantes das dez academias, entre proprietários e instrutores de educação física, foram ouvidos e liberados.

Dependendo da natureza da infração, eles poderão ser indiciados em inquérito policial por crime contra a relação de consumo, falsidade ideológica e exercício irregular da profissão, segundo a delegada Carla Ramos, titular da Decon.

Mais de 30 profissionais, entre policiais e fiscais, participaram da operação conjunta, também realizada nos bairros de Brotas, Canela, Federação, Iguatemi, Campo Grande, Ondina e Rio Vermelho. As academias Tony Granjo, Body Tech, Compasso e Autoridade do Esporte foram os outros quatro estabelecimentos fiscalizados durante a ação.

A delegada Carla Ramos orienta o consumidor a denunciar, por meio do telefone 3117-6866, qualquer academia de ginástica que esteja funcionando sem as condições necessárias para o atendimento ao público.

