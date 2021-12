SEI aponta queda de 3,3% na movimentação econômica de Salvador, no mês de agosto

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) de agosto deste ano caiu 3,3% em comparação com o mês de julho, na na série livre de influências sazonais, segundo o cálculo da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O resultado foi determinado, principalmente, pela elevada base de comparação quando em julho marcou ampliação de 13%.

As áreas mais atingidas pela desaceleração da atividade econômica na capital foram a carga portuária (-11,6%), energia elétrica (-7,7%) e combustível (-4,1%).

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, esse mês também foi marcado pela retomada gradual de algumas atividades, que impulsionaram a movimentação de passageiros urbanos, intermunicipal e no Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães, contribuindo para o indicador não registrar uma retração mais significativa.

Ao ser comparado com o mês de agosto de 2019, o indicador apontou decrescimento de 40,4%, acumulando no ano queda de 27,7%. Em 12 meses, o índice caiu 18,5%.

