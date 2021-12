Seguranças trocam tiros com suspeitos e impedem assalto em supermercado

Um tiroteio assustou consumidores que estavam no Extra da Rótula do Abacaxi, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 16. A situação ocorreu durante uma tentativa de assalto.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados tentaram roubar um veículo no estacionamento do supermercado, mas seguranças do local perceberam a ação e reagiram, iniciando a troca de tiros.

Os suspeitos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia, em Brotas.

