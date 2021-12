Seguranças são alvos de tentativa de homicídio no Itaigara

Dois seguranças foram alvos de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 25, no Itaigara. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Alexandre Santos Bonfim e Robson Nascimento Aleluia estavam na rua Wanderley Pinho, próximo à Faculdade Hélio Rocha, quando foram surpreendidos por homens armados com fuzis em uma S10 branca.

Os bandidos atiraram e atingiram Alexandre no tórax, abdômen, face e crânio. Já Robson conseguiu correr, mas caiu e teve escoriações leves nas duas pernas. Ele ficou em estado de choque. Estudantes da faculdade estavam próximo dos seguranças, mas não foram baleados.

Alexandre foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e não há informações sobre o estado de saúde dele. A autoria e a motivação dos crimes são investigadas.

