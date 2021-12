Seguranças do TCA são agredidos por cobrança de carteirinha de estudante

A diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima, denunciou na tarde deste sábado, 22, em sua conta no Facebook, uma suposta agressão que um segurança do teatro, Cosme Belens, teria sofrido de um estudante que tentava entrar no local.

Segundo o relato, Cosme foi agredido após exigir a "carteirinha de estudante" do jovem, para que ele pudesse pagar meia-entrada. O rapaz teria se indignado com a exigência e agredido o funcionário com chutes.

A diretora contou ainda que ele já tinha sido agredido na semana passada pelo mesmo motivo, sofrendo um corte no supercílio. Nos dois casos, os funcionários do TCA prestaram queixa acompanhados dos agressores.

Exigência da carteirinha

Desde o início deste mês, o TCA passou a exigir a carteirinha de estudante como comprovante da meia-entrada. A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) é emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), por entidades estaduais e municipais filiadas, ou por Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e Centros e Diretórios Acadêmicos.

Segundo o TCA, a decisão atende a um pedido do Ministério Público.

