Dois seguranças de carro forte foram baleados por criminosos na tarde desta sexta-feira, 1°,durante um assalto no Engenho Velho da Federação, em Salvador. No momento da ação, o veículo fazia coleta de dinheiro em uma casa lotérica. A câmera do estabelecimento registrou o ataque. Vários clientes estavam sendo atendidos no momento e com medo, acabaram se jogando no chão.

Da Redação | Foto - Joá Souza / Ag. A Tarde Seguranças de carro forte são baleados no Engenho Velho da Federação

Segundo a Polícia Militar, os bandidos que estavam em um veículo não identificado, intercepataram o carro forte enquanto fazia a coleta no estabelecimento, que fica na via principal do bairro.

Dois seguranças da empresa Proserve acabaram feridos no ataque, sendo que um deles foi abordado dentro do estabelecimento e agredido com coronhadas, e aparentemente levou um tiro na perna. As armas também foram levadas pelos bandidos.

Policias da 41ª Companhia de Polícia Militar (CIPM/Federação) atenderam uma denúncia de troca de tiros no bairro. Ao chegarem no local, encontraram os dois seguranças caídos e baleados. Por meio em nota emitida pela corporação, os policiais relataram o fato: "Ao chegar no local dois seguranças de um carro forte estavam baleados e caídos ao solo e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado(HGE). O policiamento na região foi intensificado e rondas estão sendo feitas em busca dos suspeitos, que fugiram”

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos seguranças. O caso será investigado pela 7ª Delegacia (Rio Vermelho).

