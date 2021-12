Seguranças da Ufba são amarrados, trancados e roubados

Seguranças da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram rendidos e roubados em tentativa de assalto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado no campus da Escola Politécnica, na Federação. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 15.

Segundo um funcionário da Ufba que não quis ser identificado, os bandidos roubaram os vigilantes antes mesmo de chegarem ao caixa. "Levaram cinco celulares, uma mochila e o fardamento deles", contou.

"Havia quatro seguranças trabalhando durante toda a noite. Os bandidos renderam os dois que estavam na parte de frente da unidade, amarraram eles e os deixaram na guarita. Só depois renderam os outros dois que estavam na parte do caixa eletrônico", informou o empregado.

De acordo com o funcionário que pediu para não ter a identidade revelada, os assaltantes não obtiveram sucesso na ação de explosão do caixa, já que o maçarico deles não funcionou.

Apesar de a universidade ser uma área federal, a Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não acharam nenhum dos ladrões. "Se houver um chamado, vamos ao local", disse um policial militar da 41ª Companhia Independente da PM, que fica próximo ao campus. "Como é uma área federal, a parte da perícia não é com a gente", ressaltou o PM.

Acesso

Alguns estudantes reclamaram da facilidade que as pessoas têm de transitar pela universidade, inclusive quem não é aluno ou funcionário da instituição. Segundo Rosineia Melo, que faz mestrado em engenharia civil, quem entra não se identifica.

"A única vez que pediram identificação foi por causa das vagas no estacionamento, que estava ficando lotado", ressaltou Carla Dandara Melo, 19, estudante de bacharelado interdisciplinar.

A aluna de engenharia elétrica Maíra Prata, de 20 anos, acredita que a instituição deveria investir mais em segurança. "A escada que dá acesso a Ondina não tem iluminação e é cheia de mato. Vários dos meus colegas já foram assaltados mais de uma vez", alega.

"A única parte da universidade em que não pedimos identificação às pessoas é a garagem destinada aos alunos. Não tem ninguém para se certificar a respeito de quem entra ou sai de lá", contou um funcionário, que pediu para não ter o nome revelado.

Em nota, a assessoria de imprensa da instituição divulgou que "a Coordenação de Segurança da Ufba está apoiando as autoridades competentes na busca de mais informações sobre o assalto ocorrido por volta das 3h da manhã desta terça-feira".

