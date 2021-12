Segurança suspeito de ataque em estação de trem já havia sido denunciado

O segurança suspeito de matar a tiros dois adolescentes em uma estação de trem, na última quinta-feira, 27, já foi denunciado por maus tratos pela mulher e por ter abusado sexualmente da filha de dois anos do casal.

Júlio César Perpétuo, 33 anos, teve pedido de prisão temporária feito pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após as mortes de Cleidson Santos, 15 e David Barreto, 16, e é procurado pela polícia.

De acordo com a delegada Pilly Dantas, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Júlio César foi identificado como autor do ataque na estação de trem onde trabalhava, em Santa Luzia do Lobato. Quatro jovens foram baleados na ocasião.

O DHPP apurou que o suspeito teria se desentendido com o grupo de jovens horas antes da ação criminosa, após um deles ter impedido o fechamento da porta de um vagão com o pé. Os dois garotos que sobreviveram foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, na Estrada Velha de Periperi. Um deles foi baleado de raspão na mão e recebeu alta logo após dar entrada na unidade de saúde. O outro, baleado nas costas, passou por cirurgia.

Ainda conforme a Polícia Civil, cinco testemunhas, além das vítimas que sobreviveram, já foram ouvidas pela delegada Pilly Dantas e pelo delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª DH/BTS. Qualquer informação sobre o paradeiro de Júlio poderá ser compartilhada com a polícia por meio do Disque Denúncia 3235-0000. O Sigilo é garantido.

