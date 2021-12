Segurança mata esposa dentro de supermercado em Salvador

Um segurança assassinou a esposa a tiros, na tarde do domingo 8, no supermercado onde trabalhava no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O homem foi identificado como Alex Macedo Ribeiro e a mulher ainda não teve a identidade revelada.

Segundo o Blog do Rodrigo Ferraz, informações preliminares da Polícia Civil apontam que Alex teria atirado contra a jovem e depois se matado. Os corpos do casal foram encontrados dentro de uma das salas do estabelecimento.

Uma viatura da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar chegou a isolar a área. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

