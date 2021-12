Segurança flagrado furtando pneus no Imbuí tem prisão preventiva solicitada

O segurança Luiz Carlos Almeida Cordeiro Júnior, 36 anos, vai ter a prisão preventiva solicitada pela delegada Rogéria Araújo, titular da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) , conforme anúncio feito nesta quarta-feira, 27. Ele foi preso por policiais militares furtando pneus de veículos estacionados no Imbuí.

Conforme a Polícia Civil, o supeito já responde a um processo anterior por furto, onde foi surpreendido por PMs com oito pneus retirados de dois veículos parados na Rua Alberto Fiúza, também no bairro do Imbuí.

Ainda segundo a polícia, em 2016, ele já havia sido preso retirando peças de veículos, na Estrada do CIA/Aeroporto, e acabou liberado pela Justiça durante audiência de custódia.

adblock ativo