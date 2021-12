Segurança era maior problema do espaço

A falta de segurança, um dos principais problemas do Parque da Cidade, será alvo da prefeitura na nova fase do espaço. De acordo com o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, o local abrigará 50 homens da Guarda Ambiental e outro efetivo da Guarda Municipal, esta última responsável por proteger o patrimônio municipal.

Inicialmente, seis câmeras serão instaladas, para vigiar os principais pontos do parque. Dois quadriciclos e duas motos também serão disponibilizadas para as equipes de segurança.

O presidente da Associação dos Moradores do Itaigara, Reinaldo Mauro de Oliveira, afirma que, entre as reclamações mais ouvidas sobre o local, a insegurança é a maior delas. Ele tem boas expectativas sobre a reinauguração do parque, que passou por uma queda de visitação ao longo dos anos.

"Penso que a frequentação agora deverá aumentar, porque todos estão satisfeitos com as mudanças promovidas", afirmou Oliveira, destacando a importância da criação de novos espaços de lazer na capital baiana.

Expectativa

"É uma recuperação importante não só para nossa área, para o entorno, como também para o restante da cidade", defendeu ele.

A técnica de enfermagem Dalva Queiroz, de 47 anos, mora na Chapada do Rio Vermelho há duas décadas. Durante todo esse período, ela utilizou o Parque da Cidade como caminho para casa.

A obra de requalificação do espaço, segundo ela, cria expectativa nos moradores da região, que atualmente têm poucas opções para se divertir, principalmente nos finais de semana.

"Achamos que vai ficar ótimo. Eu espero que o parque dure conservado por um longo prazo, que a gente possa aproveitar", disse.

A vendedora ambulante Malu Santana, de 56 anos, até defende a importância da reforma do parque - e espera que o término seja rápido, para que possa vender seus produtos -, mas critica justamente o atraso.

"Está demorando demais. Tem tanto tempo que começou e nada até agora", reclama a autônoma.

A mesma crítica é repetida por outros transeuntes. No entanto, o principal questionamento é sobre a segurança do local. A professora universitária Josefa de Carvalho, 52 anos, que caminha diariamente no parque, defende que esse deve ser o ponto observado pela gestão do espaço.

Quanto à obra, ela elogia. "Está ficando bonito. Mas não vai adiantar se as pessoas sentirem-se inseguras", opinou a professora.

adblock ativo