Investigadores da 16ª Delegacia (Pituba) identificaram o segurança do The Place Beach Aparts, no bairro de Jardim Armação, em Salvador, Vanderlei Conceição Reis Filho, como um dos autores do roubo à loja Oi do Itaigara na madrugada desta segunda-feira, 28.

Ele foi descoberto após deixar a camisa do uniforme cair no chão e ser reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança da loja, que fica na Rua Jesus Cristo de Nazaré, ao lado da Petrobras (confira vídeo abaixo).

Na tarde desta segunda, policiais foram ao The Place Beach Aparts, mas ele fugiu.

Andrezza Moura Segurança é suspeito de roubo à loja Oi no bairro do Itaigara

Os investigadores também estiveram na casa dele, no Nordeste de Amaralina. A polícia acredita que ele tenha ido para a Ilha de Itaparica, onde tem um imóvel.

As câmaras de segurança registraram quando ele e mais dois comparsas entram, rendem o segurança e arrancam tablets e celulares presos nos expositores. Segundo as investigações, os criminosos usaram um veículo Volkswagen Gol prata na ação.

“Eles destruíram a loja toda. Ainda não sabemos quantos [homens] participaram”, afirmou a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia, que não soube informar quantos aparelhos foram levados.

A reportagem tentou conversar com a gerente da loja, mas ela disse que não tinha autorização para falar com a imprensa.

