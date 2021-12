Segurança é reforçada e ônibus voltam a circular na Capelinha

Após ficarem sem circular durante a tarde desta sexta-feira, 18, no bairro da Capelinha, em Salvador, os ônibus voltaram a rodar normalmente na região, ainda na noite desta sexta. A informação foi confirmada pelo diretor de comunicação do Sindicato do Rodoviários, Daniel Mota.

De acordo com Mota, a suspensão do transporte público no local se deu após alguns coletivos terem sido pichados com frases que remetem à facções e com o nome de Marreno, apontado como líder do tráfico e que morreu em confronto com a polícia na semana passada.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-Ba) informou que o policiamento na região foi reforçado por guarnições dos Pelotões Especiais Táticos Ostensivos (Petos), juntamente com as Rondas Especiais (Rondesp).

adblock ativo