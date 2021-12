Segurança é preso por participação em roubo de loja no shopping

Erik de Jesus, que trabalhava como segurança das Lojas Americanas, localizada no Salvador Shopping, confessou ter participado do roubo contra o estabelecimento no último dia 25. A informação foi divulgada pela polícia neste sábado, 29.

"Percebemos contradições nos dois depoimentos prestados por ele. As imagens do circuito interno mostraram também que ele facilitou a chegada e saída dos criminosos", explicou, em nota, a titular da 16ª Delegacia Territorial da Pituba, onde Erik prestou depoimento.

A delegada ainda acrescentou que as informações passadas pelo suspeito serão utilizadas para encontrar os outros envolvidos.

O crime

As Lojas Americanas foi roubada na terça-feira, 25, por volta das 22h20, quando o estabelecimento já estava fechado, depois que bandidos entraram pela área de carga e descarga do Salvador Shopping, que tem acesso restrito.

De acordo com a Polícia Militar, os funcionários da loja foram rendidos e mantidos presos dentro do local. O grupo roubou os celulares, documentos e pertences das vítimas, além de também roubarem os equipamentos do estabelecimento.

Os funcionários contaram à polícia que os bandidos fugiram em um carro que os aguardava no estacionamento do shopping.

