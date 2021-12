Segurança é morto a tiros e criança baleada em mercado no Vale das Pedrinhas

Um segurança do mercado O Dia, situado no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, foi assassinado a tiros dentro do estabelecimento na noite desta sexta-feira, 19. Na ação criminosa, uma criança de 11 anos também acabou baleada.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), um grupo de criminosos entrou no estabelecimento comercial do Vale das Pedrinhas por volta das 18h30.

Em circunstâncias ainda não esclarecidas, foram realizados os disparos que atingiram as vítimas. Os criminosos fugiram.

Ainda de acordo com as informações do órgão de comunicação da polícia, não havia informações que confirmassem se houve uma tentativa de assalto ou se o alvo seria deliberadamente o funcionário do estabelecimento.

Morte no local

O segurança, que não teve a identidade revelada, foi atingido em várias partes do corpo e morreu antes de receber atendimento médico. Já a criança de 11 anos foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde passava por cirurgia às 20h30. Seu estado de saúde é desconhecido.

Nenhum suspeito foi preso até o fim da noite.

