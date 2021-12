Segurança é fuzilado dentro de carro em Cajazeiras

O segurança Ueliton Oliveira Santos, de 32 anos, o Comando da Bahia, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 6, no Loteamento Eraldo Tinoco, em Cajazeira 11, quando chegava para trabalhar no Mercado Arco Íris. Ele foi executado com 23 tiros de pistola calibre 9 milímetros dentro de seu veículo, o Fiat Uno preto, às 8h, enquanto aguardava o mercado abrir.

Foram dez tiros no tórax, dois na cabeça, oito no braço esquerdo, dois na mão esquerda e um nas nádegas.

Segundo o major Francisco Menezes, da 3ª CIPM (Cajazeira), testemunhas contaram que o segurança foi assassinado por um criminoso que chegou ao local em um veículo prata de dados não anotados. As pessoas não souberam dizer quantos homens estavam dentro do carro.

Ueliton teria sido morto por traficantes de drogas que agem na localidade, após eles desconfiarem que o rapaz passava informações a policiais militares da 3ª CIPM.

“Ele já estava sendo ameaçado de morte. Disseram que ele era X9 [informante] dos PMs”, contou um policial civil. O major Francisco Menezes disse desconhecer tal informação.

Suspeita

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, os traficantes passaram a desconfiar de Ueliton após vê-lo conversando com alguns policiais militares.

Ainda conforme a Polícia Civil, em outra ocasião, o segurança teve que sair às pressas do bairro de Castelo Branco, onde morava com a família, para não ser morto por traficantes de drogas do bairro, que também achavam que ele dava informações aos policiais. À época, a casa da mãe de Uelinton foi incendiada.

Atualmente, ele estava morando em Sussuarana com a família. Nesta terça, antes de ir ao trabalho em Cajazeira 11, ele deixou a filha na escola.

adblock ativo