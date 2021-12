Segurança é executado a poucos metros de unidade da PM

O relógio marcava quase 30 minutos do segundo tempo do jogo entre Brasil e México quando o segurança Anderson Souza Bispo, 32 anos, foi executado com oito tiros na cabeça, ombro e costas. Ele estava na companhia da namorada em um espaço onde acontecia um churrasco - na rua Engenheiro Abelardo Paulo da Mata, no bairro da Liberdade - a alguns metros da 37ª CIPM (Liberdade) .

Uma testemunha afirmou sob anonimato que o segurança foi morto por quatro homens armados que chegaram ao local em um veículo prata. No momento do crime, muitos moradores acompanhavam o jogo. "Eles chegaram e foram direto em direção ao rapaz. Ninguém teve tempo de correr", revela.

Segundo um policial da 37ª CIPM, Anderson era morador da rua Diva Pimentel, na Fazenda Grande do Retiro, mas costumava frequentar o local. Diferentemente da testemunha, o PM informou que os assassinos chegaram em duas motos.

O pedreiro Otávio Souza, 46, tio de Anderson, não tem noção do que possa ter motivado o crime. "Ele era trabalhador e tinha dois filhos. Todo mundo gostava dele, era querido por todos", afirmou. Outro morador disse: "Aqui nunca aconteceu isso. Todas as festas e encontros da rua fazemos aí na garagem (local onde aconteceu o crime)".

