Segurança é baleado durante assalto a carro-forte em Amaralina

Um carro-forte foi assaltado por homens armados em um supermercado localizado no bairro de Amaralina, em Salvador, na tarde desta terça-feira 4. Na ação, um dos seguranças foi baleado durante tiroteio com os criminosos (assista a vídeo abaixo). As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Disque-Denúncia Disque-Denúncia

De acordo com o órgão, os suspeitos utilizaram um veículo modelo HB20 para realizar o roubo. Eles chegaram de carro e trocaram tiros com os vigilantes , que saíam do estabelecimento quando foram surpreendidos.

Um segurança, que não teve o nome revelado, acabou atingido na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o seu estado de saúde e nem para qual hospital foi encaminhado.

Os malotes de dinheiro foram levados pelos bandidos. Até publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investigam o roubo.

adblock ativo