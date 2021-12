Segurança diz que foi obrigado a participar de assalto em shopping

O segurança Erik de Jesus, preso por envolvimento no assalto a Lojas Americanas localizada no Salvador Shopping, no último dia 25, alegou que foi obrigado a participar do crime. Ele, que trabalha no estabelecimento comercial, disse que foi ameaçado pelos outros suspeitos.

Contudo, a polícia não acredita nessa versão. De acordo com a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial da Pituba e responsável pelo caso, Erik articulou o crime, além de ter facilitado a entrada e saída dos criminosos.

O outro suspeito preso, Bruno Conceição Santos, confirmou que o assalto foi planejado pelo segurança. Os dois foram apresentados pela polícia nesta segunda, 31.

Na ocasião, Erik disse que já conhecia Bruno antes do crime, o que foi contestado pelo outro rapaz. "Você me conhece de onde? Nunca te vi, não. Assuma seu negócio", disse.

A delegada ainda revelou que no dia do crime, os assaltantes utilizaram um carro com placa clonada, que, por coincidência, passava exatamente pelo local no momento do assalto. O proprietário do veículo, que trabalha como motorista do aplicativo de corridas Uber, teria ido buscar um casal no shopping. Ele esteve na delegacia para esclarecer a situação.

Erik e Bruno vão responder por roubo e formação de quadrilha. De acordo com a delegada, Erik já tinha passagem por tráfico de drogas, mas ele negou a afirmação. Um notebook e dois celulares foram apreendidos com a dupla.

Entenda o caso

As Lojas Americanas foi roubada na terça-feira, 25, por volta das 22h20, quando o estabelecimento já estava fechado.

De acordo com a Polícia Militar, os funcionários da loja foram rendidos e mantidos presos dentro do local. O grupo roubou os celulares, documentos e pertences das vítimas, além de também roubarem os equipamentos do estabelecimento.

Os funcionários contaram à polícia que os bandidos fugiram em um carro que os aguardava no estacionamento do shopping.

