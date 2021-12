Segurança desabafa após ser apontado como autor de estupro

O segurança José Fernando prestou queixa na 10ª Delegacia Territorial (10ª DT/Pau da Lima) após ver a sua imagem sendo compartilhada por meio do WhatsApp como o suspeito de ser o autor do estupro da médica do Hospital de São Rafael, na última sexta-feira, 15.

Um internauta, que ainda não foi identificado, utilizou a foto do perfil do Facebook de Fernando e divulgou nas redes sociais afirmando que o segurança seria o criminoso que teria violentado sexualmente a médica. Indignado com as acusações, José fez desabafo na sua página, esclarecendo que usaram a sua imagem de forma incorreta.

O delegado Willain Acham, titular da 10ª DT, informou que estão investigando o caso e que o suspeito de estuprar a médica ainda não foi identificado. Quem tiver informações, pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O telefone é 3235-0000. O sigilo será garantido.

O caso

A médica foi violentada na última sexta, 15, quando estava no estacionamento do Well Parque, após ter deixado o Hospital São Rafael. Um homem entrou no local trajando um jaleco branco e estava armado.

Após tentativa de assalto, levou a médica para um matagal em Águas Claras, onde a estuprou. O criminoso não usou preservativo para não ser identificado por DNA. Após a ação, o assaltante fugiu e a médica foi socorrida pela polícia por volta das 22h.

adblock ativo