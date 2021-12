Segurança de shopping tenta impedir cliente de pagar almoço para criança

Um segurança do Shopping da Bahia, em Salvador, tentou impedir um cliente de pagar o almoço para uma criança de forma solidária. A situação, ocorrida nesta segunda-feira, 11, foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais.

As imagens mostram o consumidor tentando comprar a comida no restaurante Sanduíche de Churrasco, no primeiro piso do shopping. Entretanto, sem motivo aparente, o segurança se coloca na frente do homem para impedir a ação, inclusive empurrando o prato que seria entregue pela atendente.

"Estou querendo dar o almoço para o menino e o segurança tá rejeitando aqui, falando que vai me tirar do shopping à força e vai tirar o menino. Eu queria ver se fosse seu filho que tivesse na rua passando fome. Ele vai comer. Ele é um ser humano como outro qualquer", diz o cliente.

A situação, que chamou a atenção de outras pessoas na praça de alimentação, só foi resolvida quando o supervisor de segurança chegou ao local.

Em nota, o Shopping da Bahia pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que a postura do segurança não condiz com o treinamento recebido pelos funcionários.

"Reforçamos que nossa operação atua em alinhamento com órgãos de defesa dos direitos humanos, como o Conselho Tutelar e o Juizado de Menores. O empreendimento reforça ainda que, em seus 42 anos de história, sempre teve orgulho de manter uma relação de proximidade e respeito com seus clientes, valorizando a cultura e o povo da Bahia", ressalta o centro comercial.

