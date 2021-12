Segurança de maternidade morre em tiroteio no Pau Miúdo

Gleidson Fernandes Brandão, de 29 anos, morreu após receber vários tiros, no bairro de Pau Miúdo, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 7.

A vítima, que era segurança da Maternidade José Maria de Magalhões, foi atingida quando passava pela rua Professor Batista Vieira.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), testemunhas disseram que houve uma troca de tiro no local entre grupos rivais da localidade chamada Brongo e os vizinhos da região.

O crime aconteceu próximo à entrada do Posto de Shell, na avenida Barros Reis.

Os políciais das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp) estiveram no local para controlar a ação dos criminosos. Até o momento não há informações de que algum suspeito foi preso.

