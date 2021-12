Segurança de casa de shows é suspeito de agressão

Duas jovens acusam um segurança da casa de shows Groove Bar, localizada no bairro da Barra em Salvador, de agressão. A confusão teria acontecido no último sábado, 6, após um desentendimento na fila para pagamento da conta.

As jovens, uma delas de nome Bárbara Simões, estavam acompanhadas de mais duas amigas, de prenomes Mariana e Marina, que já tinham pago a conta, mas estavam na fila para fazer companhia às colegas.

Segundo as jovens, um dos seguranças da casa de shows acusou Mariana de ter furado a fila. No entanto, ela teria mostrado o cartão de liberação e comprovado que já havia feito o pagamento. Para evitar confusão, Mariana deixou a fila, mas teria sido abordada de forma agressiva por outro segurança da casa de shows.

As jovens acusam o segurança de ter imobilizado Mariana e de ter torcido o braço e puxado os cabelos dela antes de colocá-la para fora do estabelecimento. Bárbara também teria discutido com o segurança e, assim como a colega, teria sido posta para fora.

As meninas informaram que chamaram a polícia, mas, segundo elas, os agentes não encontraram o segurança responsável pelas agressões. Ainda conforme as garotas, o gerente da casa de shows foi procurado por elas, mas não deu nenhuma informação sobre o segurança.

Em nota enviada à imprensa, o Groove Bar confirmou que houve a confusão, mas segundo a casa de shows, a discussão aconteceu entre clientes e não envolveu seguranças. A direção do estabelecimento lamentou o ocorrido.

adblock ativo