Segurança admite ter matado ex-jogador de futebol

O segurança Jairo Augusto Fernandes Cruz, o Gigante, 41 anos, tentou negar para a polícia ser o autor dos disparos que vitimaram o ex-jogador de futebol Pelággio Anacleto de Lemos Filho, 76, durante o assalto a um mercadinho em Castelo Branco, no dia 12 de julho deste ano.

Gigante acabou admitindo o crime para a delegada Clelba Teles, do Departamento de Homicídios (DHPP), ao se apresentar na unidade anteontem. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Jairo era segurança do Mercado Mix e atirou em direção ao interior do estabelecimento para proteger o local durante o assalto, mas acertou o idoso. Para a imprensa, ele disse não saber se o tiro que atingiu Pelággio partiu da arma dele.

"Os ladrões atiraram contra mim e eu também atirei. Queria dizer à família da vítima que não tive intenção alguma de matar ninguém e peço perdão", declarou.

Segundo a delegada, havia muitas pessoas dentro do mercado quando Jairo Augusto atirou. "Ele será indiciado por homicídio com dolo (intenção) eventual por ter assumido o risco de matar alguém ao realizar os disparos", afirmou ela.

Após o assalto, populares pegaram Alisson Passos, 23, que foi espancado e morto com um tiro de espingarda calibre 12; o comparsa fugiu.

Esconderijo

Gigante também fugiu de Castelo Branco logo após o crime. "Ele disse que ficou com medo de represálias e dispensou a arma", contou a delegada. O segurança estava escondido na cidade de Aratuípe, no Recôncavo baiano, mas apresentou-se no DHPP, na tarde da última terça-feira, com dois advogados.

Conforme Clelba Teles, Gigante revelou em depoimento que trabalhava há um ano e três meses como segurança clandestino, subordinado um policial militar. Além do Mercadinho Mix, outros sete estabelecimentos era vigiados. Ele nem possuía porte de arma nem curso de segurança patrimonial.

Gigante contou ainda que a arma usada no trabalho foi fornecida pelo PM. O revólver foi apreendido com um ladrão pelo policial, cujo nome a delegada não informou.

Pelággio Anacleto jogou na década de 1950 no futebol baiano e defendeu as equipes do Ypiranga, Galícia, São Cristóvão e Botafogo.

adblock ativo