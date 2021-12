Seguradora inicia retirada de carreta que afundou em buraco

A remoção da carreta que afundou numa cratera no bairro do Uruguai acontece na tarde desta sexta-feira, 11. O equipamento utilizado para o serviço é da empresa seguradora do proprietário do veículo.

Técnicos da Defesa Civil (Codesal), Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e Transalvador estão dando apoio à operação, além de orientar a população que circula pela região.

Entenda o Caso



O asfalto cedeu na entrada do Uruguai, no início da manhã desta quinta-feira, 10, e a carreta foi sugada pela cratera. Logo em seguida, outro buraco abriu em frente e os dois acabaram se unindo. O problema na pista foi causado pelo rompimento em um interceptor de esgoto da Embasa, e segundo a concessionária, a tubulação será consertada após a remoção do veículo.

