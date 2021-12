Segundo trecho da orla da Barra será entregue nesta quarta

O segundo trecho das obras de requalificação da orla da Barra será entregue nesta quarta-feira, 23, com cerimônia comandada pelo prefeito ACM Neto na frente do Clube Espanhol, em Ondina, às 17h. As melhorias, que compreendem cerca de 1 km de extensão entre o Barra Center e o Clube, teve custo de R$ 7,3 milhões.

Houve reconstrução do passeio no lado direito da Avenida Oceânica, sentido Farol; alargamento da calçada no lado esquerdo; implantação de ciclofaixa e de mobiliário urbano; itens de acessibilidade; novo paisagismo no Morro do Cristo e recuperação de uma pequena praça. Além de nova alvenaria, sistema de drenagem e implantação de rede subterrânea de serviços.

As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), a partir de projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) com o apoio do Escritório Prado Valadares.

A requalificação faz parte do projeto Orla Salvador, que já requalificou os trechos da Boca do Rio, Barra, São Tomé de Paripe, Tubarão, Itapuã, Piatã, Jardim de Alah e Ribeira (entregue na sexta-feira, 18).

