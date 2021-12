Segundo suspeito de matar investigador em Águas Claras é preso

Mateus Rodrigues Santos da Silva, de 20 anos, segundo suspeito de participar da morte do investigador da Polícia Civil, Pedro Rodrigues do Carmo Filho, foi preso no sábado, 4, na localidade do Boiadeiro, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BBA), com Mateus foram encontradas a arma usada durante o crime e uma pistola que pertencia ao investigador.

O caso

O policial civil foi morto após ter reagido a uma tentativa de assalto na região de Águas Claras, na tarde de sábado, 4. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, ele não resistiu aos ferimentos.

No dia do crime, um outro suspeito de envolvimento, Eliomar Cunha Dias, 22, foi atingido pelo investigador e morreu no local. De acordo com a SSP, ele possuía passagens por tráfico de drogas e violência doméstica.

