Segundo ônibus é incendiado em Salvador em 24 horas

Outro ônibus foi incendiado em Salvador na noite desta sexta-feira, 12. Desta vez, o veículo foi alvo de ataque na rua Bahia, no bairro de Tancredo Neves. Este é o segundo coletivo queimado no período de 24h. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), não há registro de feridos.

O fogo foi controlado por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) busca por homem identificado pelo apelido "Devid do Canal".

Denúncia da SSP

Conforme o órgão, ele é o principal suspeito de ter ateado fogo no coletivo. O policiamento no bairro foi reforçado com o apoio das Rondas Especiais (Rondesp) Central e pelo Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE procurou o Sindicato dos Rodoviários na manhã deste sábado, 12, para falar sobre o caso, mas ninguém ainda foi localizado.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 12, 2017 às 7:39 PDT

Stiep

Na noite da última quinta, 10, um ônibus foi incendiado na avenida Simon Bolivarno, nas imediações do Centro de Convenções, no Stiep. Um homem foi preso e um adolescente apreendido, ambos suspeitos de atear fogo no coletivo.

adblock ativo