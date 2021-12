Segundo leilão do Solar Paço do Saldanha ocorre nesta quarta-feira

Está previsto para esta quarta-feira, 6, às 8h, o segundo leilão do Solar Paço do Saldanha (Centro Histórico), no Fórum Juiz Carlos Araújo de Oliveira, no Comércio. O leilão é resultado de dívidas trabalhistas do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, que, segundo estimativa do Ministério Público do Trabalho (MPT), com números corrigidos, está entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

O Paço do Saldanha foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938 e está avaliado em R$ 9,5 milhões.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), o processo foi ajuizado em junho de 2008, com sentença proferida em outubro do mesmo ano.

Houve apresentação de recurso ordinário e transitou em julgado (sem possibilidade de recorrer) em outubro de 2009, iniciando-se a liquidação. Em janeiro deste ano, foi incluído em hasta pública para leilão de bens.

Apesar de ser um processo individual, outros ex-funcionários do Liceu, que encerrou as atividades em 2007, podem se beneficiar com o leilão.

“O valor (verificado em junho de 2015) desse processo é de R$ 229.889,39. Existem outros processos com interesse na venda deste imóvel, mas com valores ainda não mensurados. Os reclamantes de outros processos podem fazer pedido de reserva de crédito junto à 23ª Vara do Trabalho de Salvador, em caso de venda do bem”, diz o TRT-5, em nota.

Ação

O Paço do Saldanha é o último bem de propriedade da instituição. O outro imóvel, situado no município de Simões Filho, foi arrematado por R$ 1,6 milhão.

Há 10 anos, o MPT e o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional da Bahia (Senalba) entraram com uma ação coletiva para garantir o pagamento dos 453 funcionários do Liceu demitidos.

Atualmente, as diretorias geral e administrativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) estão sediadas no Paço do Saldanha, após o governo do estado adquirir o edifício por um contrato de comodato. Em 2011, a Secretaria de Cultura repassou o prédio para a Funceb.

Em nota, a Funceb afirma que está à procura de imóveis que abriguem a estrutura administrativa, tendo em vista o leilão do Paço do Saldanha. A TARDE não conseguiu entrar em contato com representantes do Liceu de Artes e Ofício da Bahia nem com os da Senalba.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

