Segundo dia de integração entre metrô e ônibus divide opinião de usuários

O metrô de Salvador está funcionando com 24 linhas de ônibus integradas desde domingo, 6, e, até final deste mês, passa a operar com mais 59 novas linhas que tangenciam as estações da linha 1 na capital baiana. As outras fases estão previstas para acontecer nos dias 13 (21 linhas), 20 (21) e 27 (17).

Nesta segunda-feira, 7, 2º dia da fase atual, usuários se mostraram divididos com relação à mudança. A microempreendora Micaele Santana, 21, por exemplo, pegou o ônibus de Estação Pirajá para chegar na Estação da Lapa.

Assim que soltou do veículo, foi conferir a lista das linhas integradas, anexada na entrada da estação. “Agora ficou mais em conta, principalmente, com esta crise econômica”, comentou antes de comprar o bilhete.

Já auxiliar administrativa Jeane Reis, 47, usando o sistema pela primeira vez, disse que estava com dificuldades para adaptar-se: “O metrô é confortável, mas não vejo necessidade de usar dois meios de transporte para chegar a um local”.

Gestor de arrecadação da CCR Metrô, Júlio Freitas, destacou que a integração amplia a capacidade de deslocamento. “Agora, os usuários vão usar dois modos de transporte pagando uma tarifa”, lembrou. Disse, ainda, que a integração traz um ganho significativo para o sistema de transporte, pois atrai mais usuários. “O metrô transporta 50 mil pessoas todos os dias e, ao final da integração com as linhas de ônibus, serão mais de 250 mil passageiros usando este sistema”, ressaltou.

Já o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, lembrou que, para usar o sistema integrado, é preciso ter o bilhete ou cartão Salvador Card.

Obras

Com intervenções em andamento do Iguatemi à Paralela, o sistema também ampliará a integração para a linha 2. Segundo a Superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Grace Gomes, até o final de dezembro próximo, o governo do estado irá entregar a estação de metrô da estação rodoviária.

