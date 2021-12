Segundo carro é incendiado próximo a quartel em Amaralina

Um carro foi incendiado durante a madrugada desta quarta-feira, 19, no bairro de Amaralina, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o Ford Fiesta estava estacionado em frente ao quartel do Exército quando as chamas foram iniciadas.

Para conter o fogo, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, mesmo com a ação, o veículo ficou completamente destruído.

Não há informações de quem teria provocado o incêndio, mas esse não é o primeiro caso registrado no local. No fim de semana, outro automóvel também teria sido incendiado na mesma rua. A polícia investiga os dois casos.

Outro carro pegou fogo na mesma rua em Amaralina (Foto: Reprodução | TV Bahia)

