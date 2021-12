Segunda via do CPF pode ser feita pela internet

Tirar a segunda via de um documento geralmente se constitui em um processo burocrático e demorado, mas alguns serviços facilitam bastante a vida do cidadão. Este é o caso da emissão do CPF via internet. Desde o ano passado, a Receita Federal não emite mais o cartão de plástico do documento, substituído por um comprovante de inscrição impresso a partir do site do órgão.

Quem apresentou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em pelo menos um dos últimos dois exercícios, precisa também cadastrar um código de acesso e fornecer o número dos recibos do IRPF. A empresa ou órgão público que solicitar o CPF pode checar a autenticidade do comprovante também no site da Receita.

Para obter o comprovante, é preciso informar o número do CPF. Aqueles que perderam o número podem tentar localizá-lo em outros documentos, como RG, CNH ou cheque. Se não for possível, é preciso comparecer a um posto da Receita Federal e fazer uma solicitação.

PIS e Cartão Cidadão - Para obter uma 2ª via do cartão do PIS, basta comparecer a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, com cópia e original do CPF, RG e comprovante de residência. É preciso pagar uma taxa de R$ 0,73; o cartão fica pronto na mesma hora.

No caso da segunda via do Cartão Cidadão, é possível cancelar a via perdida e solicitar uma nova pelo SAC Caixa (telefone 0800 726001 ) ou comparecendo a uma agência do banco.

