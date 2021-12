Segunda metralhadora é apreendida pela polícia em Salvador em menos de doze horas

Doze horas após encontrar uma metralhadora no bairro de São Gonçalo do Retiro, a coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil apreendeu, no início da tarde desta terça-feira, 15, um segundo armamento do mesmo tipo no bairro de Cassange, limite entre Salvador e Simões Filho.

O flagrante aconteceu durante levantamento da operação ‘Conhecer, Operar e Aproximar’ (COA). A operação foi realizada às margens da rodovia estadual CIA/Aeroporto e após avistarem as viaturas, três suspeitos correram atirando contra a guarnição.

Um dos suspeitos, conhecido pelo apelido de 'Babatchu', foi atingido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois escaparam pela mata fechada, predominante na região.

Dentro da casa usada pelo trio as equipes da COE apreenderam uma metralhadora e uma pistola calibre 9mm (ambas de uso restrito), um revólver calibre 38, carregadores, munições e um rádio comunicador. No quintal da residência, também foram encontrados 15 quilos de maconha e 50 pinos de cocaína enterrados em sacos. Um veículo modelo Fiesta placa OZV-1794, com restrição de roubo, também foi apreendido.

