Segunda loja é arrombada na Liberdade em 24 horas

Cerca de dez homens arrombaram a loja da Insinuante na madrugada desta sexta-feira, 12, na Liberdade. De acordo com o major Carlos Humberto, comandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), quatro policiais militares perceberam a ação e trocaram tiros com os criminosos. O grupo conseguiu fugir, deixando alguns eletrodomésticos na frente da loja. Ninguém ficou ferido.

O arrombamento aconteceu um dia após outra loja da Insinuante ser arrombado na Rua Lima e Silva, na Liberdade. De acordo com o major, não há como confirmar que os dois crimes foram cometidos pelo mesmo grupo. Mas a polícia solicitou as imagens do circuito interno da loja para tentar identificar os assaltantes.

